‘Fyra-debacle’ met Italiaanse speedboten

Nu blijkt dat zich van begin af aan knelpunten voordeden in de projectbeheersing door Rijkswaterstaat en in het aanbesteden. ,,Een knelpunt trad op bij het (her-)formuleren van klanteisen naar contracteisen.” Kortom: in het contract werd niet opgenomen dat de boten wel opgewassen moeten zijn tegen de ruige Noordzee. Volgens de onderzoekers was er ook sprake van ‘een gebrek aan kennis intern en extern’ over zulke vaartuigen bij Rijkswaterstaat.