Ga ik nu merken dat het beter gaat?

Na jaren van bezuinigingen trekt het derde kabinet-Rutte royaal de knip. De overheidsuitgaven nemen in vier jaar tijd toe met maar liefst 14,5 miljard euro. Een slordige 6 miljard daarvan is bestemd voor koopkrachtverbetering, in het bijzonder voor ‘werkende middengroepen die Nederland de afgelopen jaren door de crisis hebben geholpen’, zo is te lezen in het regeerakkoord.

Zeker, ook voor gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden is er wat extra’s in de portemonnee. Wie echter werkt, en ook nog kinderen heeft, is spekkoper, met een gemiddelde koopkrachtwinst van 1,5 procent per jaar. AOW’ers en andere uitkeringsgerechtigden moeten het met grofweg de helft minder doen.

Middeninkomens

Middeninkomens profiteren het sterkst van de invoering van een tweeschijvenstelsel in de inkomstenbelasting, in Den Haag beter bekend als de sociale vlaktaks. Daardoor betalen zij fors minder belasting. Bovendien gaat de algemene heffingskorting omhoog en is er voor werkenden een hogere arbeidskorting. Daar staat wel een hoger btw-tarief van 9 in plaats van 6 procent tegenover op eten, boeken en theaterbezoek. En ook hogere belastingen op energie, afval en vliegverkeer beperken de financiële speelruimte. Maar onderaan de streep resteert dus een plus.

Gezinnen met kinderen worden bediend met een hogere kinderopvangtoeslag en kinderbijslag, gepensioneerden profiteren van een hogere ouderenkorting en bijstandsgerechtigden zien hun uitkering minder verlaagd worden dan Rutte II nog van plan was.

Woningeigenaren

Daarnaast zullen mensen die hun hypotheek (grotendeels) afgelost hebben, in de toekomst net als andere woningeigenaren belasting moeten betalen over hun eigen huis. Nu zijn zij daar nog van vrijgesteld. Al duurt het wel nog dertig jaar voordat deze groep de volle mep kwijt is aan het eigenwoningforfait: de aanvankelijk beoogde afschaffingstermijn van twintig jaar werd gisteren op het laatste moment met tien jaar verlengd.