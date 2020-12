‘Ga weer zoeken naar herkomst naziroofkunst’

Veel meer toeslagen­ou­ders krijgen ‘kerstgift’ van 750 euro

4 december Nog eens 7350 ouders die in de problemen kwamen door de kinderopvangtoeslag krijgen een gift van 750 euro netto van het kabinet. Al 8600 ouders die zich bij de Belastingdienst voor compensatie hebben gemeld omdat ze vermoeden slachtoffer te zijn in de toeslagenaffaire, krijgen zo’n ‘kerstgift’. Deze groep is fors uitgebreid, meldt staatssecretaris Alexandra van Huffelen. De nieuwe ouders krijgen het geld ‘waarschijnlijk nog’ deze maand automatisch uitbetaald.