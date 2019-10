‘Geef oudere met AOW’tje vergoeding voor dakloze in huis’

De laatste jaren zijn duizenden mensen in de daklozenopvang beland, omdat ze plotseling hun huis werden uitgezet na afloop van een tijdelijk contract of een relatiebreuk en in de overspannen woningmarkt niet makkelijk een betaalbaar huis konden vinden. Terwijl die opvang eigenlijk bedoeld is voor daklozen met psychische of verslavingsproblemen.



Aan de andere kant woont ongeveer de helft van alle Nederlanders in een huis waarin meer mensen kunnen verblijven en waarvan de capaciteit dus niet volledig wordt benut. Daarnaast zijn vooral veel ouderen eenzaam en hebben ze lang niet allemaal een riant inkomen.



GroenLinks wil deze mensen bij elkaar brengen, vertelt Kamerlid Wim-Jan Renkema. ,,Er is nu vooral een tekort aan mensen die iemand in huis willen nemen. Door een extra financiële stimulans via de veertig grootste gemeenten te organiseren, kan het aanbod van woningen een flinke impuls krijgen. Ik zal staatssecretaris Blokhuis voorstellen om de invoering van zo’n barmhartigheidsbonus te onderzoeken.”