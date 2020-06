‘Geef studenten optie per vak te betalen in plaats van per jaar’

VIDEO Commissie Remkes: ‘stikstof­pro­bleem komt na corona keihard terug’

8 juni De door het kabinet aangekondigde maatregelen om de stikstofuitstoot te reduceren, zijn lang niet ambitieus genoeg. Vraag is ook of ze juridisch standhouden, stelt het Adviescollege Stikstofproblematiek in zijn eindrapport. Strenge stikstofafspraken per provincie zijn nodig en moeten ook in de wet worden vastgelegd.