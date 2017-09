Geen oplossing voor stratenmaker die zijn pensioen niet haalt

Hoopopgeleiden kunnen eerder stoppen met werken dan lagergeschoolde werknemers met zware beroepen. Niet eerlijk, vindt de Tweede Kamer. Maar een oplossing is er niet. Vijf vragen over dit taaie probleem.

Waarom kunnen hoogopgeleiden eerder stoppen met werken?

Dat heeft alles met geld te maken. Ongeveer één op de tien werknemers kan niet eerder met pensioen, omdat ze een laag inkomen en weinig vermogen hebben. Hogeropgeleiden kunnen het zich meestal wel veroorloven voor hun 66ste te stoppen, omdat ze een hoger aanvullend pensioen hebben opgebouwd. Ondertussen kunnen vooral mensen met zware beroepen, zoals stratenmakers en bouwvakkers, de steeds hogere AOW-leeftijd niet bijbenen. Zij raken nu vaker arbeidsongeschikt voordat ze met pensioen kunnen, stellen werkgevers in de bouw, metaalindustrie en installatietechniek.

De politiek moet daar toch iets aan doen?

Dat is wel beloofd, maar het lukt niet, bleek vanmiddag weer tijdens een debat in de Tweede Kamer. Er wordt al meer dan tien jaar tevergeefs over gesproken in de polder en de politiek, memoreerde staatssecretaris Jetta Klijnsma. In 2011 stond er nog wel een oplossing in het pensioenakkoord van sociale partners en kabinet: er zou een flexibele AOW komen, waardoor werknemers zelf hun pensioendatum konden bepalen. Wie eerder wilde stoppen, zou 6,5 procent worden gekort. Dit plan is echter nooit uitgevoerd. Wel zorgden VVD, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks dat de AOW-leeftijd sneller omhoog ging.

Wat zeggen de oppositiepartijen nu?

PVV, SP en 50Plus willen dat de AOW-leeftijd terug gaat naar 65 jaar. Volgens deskundigen (en de rest van de Tweede Kamer) wordt de oudedagsvoorziening daarmee echter onbetaalbaar. Door de vergrijzing moet een kleinere groep werkenden de AOW opbrengen voor een grotere groep ouderen.

GroenLinks wil dat er een lijst met zware beroepen wordt aangelegd, die eerder met pensioen mogen. Het lukt de vakbonden en werkgeversorganisaties echter niet om zo’n lijst op te stellen. Bovendien is nergens bijgehouden welk werk individuen precies hebben gedaan, waardoor je nooit kunt bewijzen dat je, bijvoorbeeld, vanaf je 16e als stratenmaker hebt gewerkt.

De PvdA pleit voor een flexibele AOW, zodat mensen eerder kunnen stoppen tegen een lagere AOW. Maar volgens SEO Economisch Onderzoek is dat geen echte oplossing. Mensen die zwaar fysiek werk doen hebben vaak ook lage inkomens. Met een flexibele AOW kunnen ze slechts vier maanden eerder met pensioen, becijferde SEO. Als ze daarvoor al zouden stoppen, zouden ze onder het sociaal minimum komen.

Wat vinden ze aan de formatietafel?

D66 is in haar verkiezingsprogramma nog voorstander van een flexibele AOW, waarmee mensen een jaar eerder kunnen stoppen. Maar opvallend genoeg nam D66-Kamerlid Steven van Weyenberg daar in het debat afstand van, verwijzend naar het onderzoek van SEO. De flexibele AOW krijgt geen steun van VVD en CDA, dus dat is hoogstwaarschijnlijk gesneuveld aan de formatietafel.

De enige oplossing die VVD, CDA en D66 kunnen bedenken voor het taaie probleem is omscholing. Werknemers met zware beroepen moeten met hulp van hun werkgevers zorgen dat ze op tijd gaan leren voor een minder zwaar vak, om het toch vol te houden tot de eindstreep. Daarover moeten CAO-afspraken worden gemaakt, vinden de beoogde coalitiepartijen. (ChristenUnie was niet bij het debat aanwezig.)