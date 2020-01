‘Geen paniek, zeespiegelstijging van 8 meter is zéér onwaarschijnlijk’

Kamer ziet niets in vredesplan Trump: ‘ongebalan­ceerd, eenzijdig en illegaal’

29 januari Het lang verwachte Amerikaanse plan om vrede te bereiken tussen Israël en de Palestijnen kan op weinig enthousiasme rekenen in de Tweede Kamer. Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) hoopt dat beide partijen door het plan in elk geval weer met elkaar gaan praten over vrede. ,,De enige stap vooruit is aan tafel gaan.’’