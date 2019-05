Geert Wilders tijdelijk geschorst op Twitter

Linkse oppositie: Nederland moet dringend migranten uit Libië opvangen

8:00 Nederland moet verantwoordelijkheid nemen en dus snel migranten uit Libië opvangen. Dat stellen Groenlinks en vier andere partijen in schriftelijke Kamervragen. Het geweld in Libië is flink opgelaaid en dat heeft grote gevolgen voor de veiligheid van duizenden migranten die daar vastzitten.