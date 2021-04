Geheim formatiedossier onthult: Rutte zei ‘Je moet wat met Omtzigt, minister maken’

De pre-formatiechaos is compleet nu gespreksverslagen aantonen dat VVD-leider Mark Rutte wel degelijk over Omtzigt sprak: ,,Je moet wat met Omtzigt, minister maken”, zei de premier volgens het zojuist openbaar gemaakte verslag van de ex-verkenners. In het Kamerdebat moet Rutte straks opheldering geven. Een snelle formatie lijkt kansloos na deze onthulling.

Deze onthulling is explosief omdat Rutte eerder nog zei dat hij het ‘in ieder geval niet had gehad over Pieter Omtzigt’. De vorming van een nieuwe regering is ontaard in chaos door de blunder met een geheime memo vorige week: Kajsa Ollongren (D66) en Annemarie Jorritsma (VVD) stapten op als verkenners, gisteren deelden ze al wat geheime verslagen met het parlement, vanochtend zijn op verzoek van de Tweede Kamer nog eens tientallen pagina's gepubliceerd, deels handgeschreven, door verkenners en ambtenaren.

Uit die notities blijkt dat Rutte in zijn maag zit met een onwillig CDA. In Rutte's gesprek met de verkenners stelt de premier dat hij hoopt dat de partij zich ‘herpakt’: ,,Je hebt ze waarschijnlijk wel nodig. Het wordt erg ingewikkeld zonder het CDA. Wellicht is er meer tijd nodig. Als Wopke meer stemmen heeft dan Omtzigt, gaat dat helpen.” Daarna volgt de zin: ,,Je moet wat met Omtzigt: minister maken.” Volgens Rutte zou hij een kabinet met PvdA én GroenLinks ‘niet trekken’. ,,Waarom dat linkse wolk? Je hebt ze niet allebei nodig voor een meerderheid naast het CDA.”

CDA wil niet

Maar CDA-leider Wopke Hoekstra leunde achterover en hield de kaarten tegen de borst, zo blijkt uit de memo’s. Hoekstra legt de bal bij VVD en D66 en benadrukt keer op keer dat coalitiedeelname geen vanzelfsprekendheid is: ,,Ik vind het niet voor de hand liggen om mee te doen. Ons potentieel was op een gegeven moment net zo groot als VVD, wat ervan over is: 15 schamele zetels. Ik ben ook niet benaderd door Mark of Sigrid, mijn taxatie is dat er wel andere contacten zijn geweest. Ik ga me niet laten verleiden tot allerlei varianten. Ik heb aarzelingen bij hoe jullie proces zijn begonnen. Het is aan VVD-D66 om nu te gaan pim-pam-petten.”

Andere partijen en de verkenners zitten met het CDA in hun maag: hoe kunnen de christendemocraten alsnog aan boord komen? En hebben ze de boel intern wel op orde? Verkenner Annemarie Jorritsma noteert: ‘meest realistisch is de oppositie’. Wie de andere pre-formatiestukken over het CDA leest, denkt ook : wat deed Wopke Hoekstra eigenlijk in die Stadhouderskamer? Bij alle grote thema’s - migratie, klimaat, economie - bleef het CDA-vakje opvallend leeg terwijl andere partijen wel vooruitliepen op hun wensen en plannen.

(Artikel gaat verder na de tweet)

VVD-leider Rutte stelt nog dat hij het liefst met de ChristenUnie door wil, maar als het op de linkse partijen zou aankomen dan ‘eerder’ met SP dan de combinatie Pvda-GroenLinks, ‘tenzij ze bereid zijn elkaar los te laten’. ,,Als ze elkaar niet vasthouden, dan een lichte voorkeur voor PvdA, want zorg over GL samen met D66: heel veel klimaat”. Ook zei hij: ,,PvdA ook wel spannend: als ze echt willen dan prima, maar als ze met lange tanden gaan, dan minder enthousiast. 42 mid (miljard, red.) lastenverzwaring bedrijfsleven is veel te veel.”

Uit het gespreksverslag van de PvdA blijkt overigens dat PvdA níet van plan was zonder GroenLinks of SP het kabinet in te gaan. Lilianne Ploumen liet optekenen: ,,Een coalitie VVD-D66-PvdA niet zonder een andere linkse partij (D66 is geen linkse partij).”

D66

Volledig scherm Mark Rutte feliciteert Pieter Omtzigt die weer is aangesteld als Tweede Kamerlid. Het debat over de mislukte verkenning woonde Omtzigt zelf niet bij. © EPA D66-leider Sigrid Kaag wil ‘vanuit de inhoud’ formeren, maar liet zich in de Stadhouderskamer wel uit over voorkeurcoalities. Uit de aantekeningen van ex-verkenner Ollongren blijkt dat Kaag een coalitie met vijf partijen wenst, met behalve VVD en het CDA ook PvdA en GroenLinks - ‘zo progressief mogelijk’. CU is geen eerste optie, schetste Kaag, vooral door de medisch-ethische vraagstukken: ,,We gaan niet nog een keer vier jaar traineren.”

Uit de vrijgegeven stukken blijkt verder dat een kabinet met de PVV snel geen optie meer was. ‘PVV: afhechten’, staat er te lezen. Wat een Haagse term is voor afronden. Wel wilden de verkenners toch nog eens van Rutte en Kaag horen of ze de PVV écht wilden uitsluiten of er toch nog een optie was. Daar was een heel rijtje vragen voor voorbereid, zoals: ‘Waarom sluit je PVV feitelijk uit?’ en ‘Kan het standpunt inzake uitsluiting nog wijzigen?’

Linkse partijen

Over de linkse partijen staat verder dat GroenLinks ‘graag wil’ als het gaat om toetreden tot een kabinet. GL-leider Jesse Klaver had openlijk juist gezegd dat hij alleen wil als PvdA en SP ook mee zouden doen. In de notities staat nu geschreven dat een kabinet met vijf partijen door GroenLinks alleen als ‘nuttig’ wordt gezien, niet noodzakelijk. De SP zou ook ‘de deur niet dicht’ hebben gegooid.

In de notities staat verder een overzicht van ‘inhoudelijke standpunten’ van de diverse partijen, op verschillende thema’s die partijen (waarschijnlijk) zelf hebben genoemd in hun één-op-één gesprekken met de verkenners. Het gaat dan onder meer om racisme, ‘medisch-ethisch’, rechtsstaat, klimaat en stikstof.

Volledig scherm Blad van Verkenners © EIGEN FOTO

Opvallend is daarbij wel dat GroenLinks in het gesprek met de verkenners heeft aangegeven dat het op asiel niet al te dwars zou gaan liggen als het in een kabinetsformatie betrokken zou worden. Bij de vorige formatie, in 2017, was dat nog reden om niet in het kabinet te stappen. De partij wilde geen deals, zoals die met Turkije, waarbij vluchtelingen buiten Europa hun opvang zouden krijgen en hun asielaanvraag zouden doen. GroenLinks zei toen nog dat dit door de ‘morele ondergrens’ ging.

De verkenners noteerden nu echter dat GroenLinks zou hebben gezegd dat het ‘niet van plan’ was ‘dat op te spelen’. Ze ‘zouden het groot kunnen maken, gaan we niet doen, route Europa volgen’, staat er nu.

Veestapel

Opmerkelijk is ook dat D66 de halvering van de veestapel niet heeft geëist bij de verkenners, terwijl het dat altijd tot doel heeft gesteld. Andersom zegt de VVD juist dat halvering van de veestapel weliswaar geen doel is, maar ‘minder vee’ wel de consequenties is van de aanpak van het stikstof, terwijl de partij steeds zei dat die aanpak kan zonder de veestapel te laten krimpen.

