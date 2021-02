Geheime appjes zouden bewijzen dat Baudet zich racistisch uitliet

Thierry Baudet en diverse kandidaten op de kieslijst van Forum voor Democratie (FVD) zouden zich in WhatsAppgroepen van hun partij racistisch hebben geuit. Dat schrijft weekblad Elsevier , dat zegt te beschikken over conversaties in twee appgroepen. Baudet zegt dat er ‘hooguit ooit een grapje is gemaakt’.

Baudet en enkele van zijn partijprominenten zouden zich racistisch en homofoob hebben uitgelaten. Zo zou Baudet op 29 juli van vorig jaar tegen zijn partijvrienden hebben gezegd dat blanken gemiddeld een IQ scoren van 110, terwijl dat voor Hispanics 90 is en voor Afro-Amerikanen 75.



Eerder al koppelde een FVD’er intelligentie aan afkomst van volkeren. Baudet zei later dat hij bedoelde dat bepaalde mensen minder toegang hebben tot onderwijs. Maar volgens Elsevier appte hij nu ook: ,,Bovendien: african americans wonen al 150 jaar in Amerika. Scoren nog steeds 40 IQ punten lager.” De vraag is of hij hiermee bedoelt dat ras wel degelijk een rol speelt.

Neger

In een discussie met Gideon van Meijeren en Yanick Chevalier, die nu de nummers 6 en 23 op de kandidatenlijst zijn, zou Baudet hebben geschreven: ‘Wil jij dat je zus met een neger thuiskomt?’ Het antwoord van Van Meijeren zou ‘Hell no’ zijn geweest. Baudet spreekt dat vervolgens niet tegen en corrigeert hen evenmin, maar stuurt een icoontje van een geschrokken kat.

Volgens Elsevier zouden medewerkers Andreas Bakir en Samuel Jong, ook kandidaten 17 en 15 voor de komende verkiezingen, in een groepsapp hebben aangedrongen op een verbod van Netflix, vanwege een serie waarin een seksuele relaties tussen blanke vrouwen en zwarte mannen zou worden gepropageerd.

Jongeren

Forum kwam vorig jaar in opspraak vanwege racistische berichten in appgroepen van de jongerentak JFVD. Daarop volgden onthullingen van partijgenoten dat Baudet zich tijdens een diner antisemitisch zou hebben uitgelaten. Ook zou Baudet hebben gezegd dat ‘corona de wereld in gebracht is door George Soros’, de in rechtse kringen omstreden filantroop. Die zou ‘onze vrijheid’ willen ‘afnemen om een nieuwe wereldheerschappij te starten’.

Baudet sprak daarna echter met klem tegen dat er in zijn partij ruimte zou zijn geweest voor racisme of homofobie. Dat Elsevier nu berichten publiceert die door Baudet zelf geschreven zijn, is in die zin een nieuwe wending. Het blad zegt screenshots te gaan publiceren waaruit blijkt dat de partijleider zelf uit de bocht is gevlogen.

Grapje

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Baudet zelf heeft gereageerd via een filmpje op Twitter. Volgens hem wil het ‘kartel’ dat ‘als de dood is voor onze opkomst’ hem beschadigen. Baudet suggereert dat de berichten afkomstig zijn van voormalig FvD’ers die bij de partij vertrokken uit onvrede over Baudet en de affaires. Hij spreekt van de ‘Judas-alliantie’ van JA21 waar veel afvalligen zijn neergestreken onder de vleugels van Annabel Nanninga en Joost Eerdmans.



Baudet zegt dat er ‘hooguit ooit een grapje is gemaakt'. ,,Je kunt niet op die manier mensen afrekenen.”



In de appjes haalt Freek Jansen, die als leider van de JFVD niet zou hebben ingegrepen na racistische appjes in de appgroepen van de jongerenafdeling, ook uit naar CDA’er Pieter Omtzigt. Jansen zou hebben gezegd dat Omtzigt zich zal uitspreken voor de Black Lives Matter-beweging en dat het CDA over een diversiteitscommissie beschikt. Baudet zou daarop hebben gereageerd met een kotsende smiley.