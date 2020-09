Geheime nota openbaar: Minister gaf groen licht aan ‘truc’ om Poch aan te houden

Dat blijkt uit een nota die minister Ferd Grapperhaus (Justitie) openbaar heeft gemaakt. Inhoud van het document lekte al eerder uit via Nieuwsuur , maar op aandringen van de Tweede Kamer is het nu ook openbaar gemaakt. Op de nota zijn handgeschreven aantekeningen te lezen van Hirsch Ballin. Daaruit is op te maken dat hij beseft dat een ‘verwijt’ van ‘verkapte uitlevering op de loer ligt’. Argentinië wilde Poch destijds arresteren op verdenking van misdaden tijden het bewind van de junta, maar zocht daarvoor een manier omdat Poch ook de Nederlandse nationaliteit heeft en Nederland geen onderdanen uitlevert aan Argentinië. Om hem te arresteren opperde het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) in 2008 de ‘truc’ om te wachten tot de Transavia-piloot in een land was dat hem zou uitleveren aan Argentinië. Uiteindelijk werd Poch in het Spaanse Valencia gearresteerd. De voormalige piloot werd na acht jaar vast te hebben gezeten uiteindelijk eind 2017 vrijgesproken. Poch spande daarna een zaak tegen de Nederlandse Staat aan, om te achterhalen wat zijn rol was bij zijn arrestatie. Hij wil ook een schadevergoeding. In die slepende kwestie lijkt hij nu sterker te staan. Hirsch Ballin onderkent dus in het document dat het ‘verwijt van verkapte uitlevering op de loer ligt’, maar dat hij toch het OM wilde ‘volgen’ bij het plan om vluchtgegevens te verstrekken aan Argentinië.

Politiek risico

Koningshuis

In dat verslag van 31 januari 2008 van de liaison over een eerste dienstreis naar Argentinië, wordt melding gedaan van een gesprek met de Nederlandse ambassadeur in Argentinië. Deze gaf in het gesprek aan dat ‘hij de gevoeligheid van het onderzoek naar Poch erkent, maar dat het koningshuis er toch vrij makkelijk insteekt’. Namelijk: ‘Goed is goed, fout is fout’. De ambassadeur vertelde in het gesprek ook dat hij net een maand lang de koninklijke familie ‘op bezoek’ had gehad. Hieruit blijkt dat zij dus al eerder wisten van het onderzoek naar Poch dan tot nu toe bekend was. Dat is bovendien zeer ongewoon. Het is zeer ongebruikelijk dat het koningshuis wordt geïnformeerd over een strafrechtelijk onderzoek.