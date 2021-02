Geldigheidsduur van cadeaubonnen van één naar twee jaar

Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat heeft het wetsvoorstel mede namens minister Dekker voor Rechtsbescherming naar de Tweede Kamer gestuurd. ,,Nederlanders komen er tot hun irritatie vaak te laat achter dat een cadeaubon is verlopen en de waarde weg is. Dat is meer dan de helft van de consumenten wel eens overkomen", aldus de staatssecretaris. ,,Met dit wetsvoorstel krijgen zij meer tijd. Dat is ook goed voor ondernemers, omdat een klant bovenop de waarde nog meer aankopen doet of daarvoor terugkomt. We streven er daarnaast natuurlijk naar dat, zodra dat kan, je een cadeaubon daadwerkelijk weer in de horeca zelf of fysieke winkels kan besteden.”