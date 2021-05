Gemor bij PvdA en GroenLinks over mogelijke kabinetsdeelname: ‘Lilianne, doe het niet!’

video / podcast Koolmees wil graag af van kwart miljard euro: ‘Schaamte om hand op te houden is onterecht’

3 mei Gemeenten hebben een flinke pot coronageld om gedupeerde kroegbazen, taxichauffeurs en flexwerkers te helpen hun huur of hypotheek te betalen. Toch is de animo voor dit vangnet tot dusver klein: tientallen miljoenen euro’s dreigen op de plank te blijven liggen. Zonde, vindt minister Koolmees. ,,Meld je nou. De hulp is er.’’