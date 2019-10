Volgens Klaas Knot zijn pensioenkortingen bij fondsen die in de problemen zitten onvermijdelijk. Uitstel van kortingen betekent de rekening doorschuiven naar jongere generaties, stelt de president van De Nederlandsche Bank.‎ De ouderen moeten pijn lijden om te voorkomen dat er voor jongeren straks te weinig overblijft. 'Even door de zure appel heen bijten'‎wordt eufemistisch gezegd.‎



Het probleem is dat de meeste gepensioneerden al tien jaar zure appels eten. Ze hebben er het‎ afgelopen decennium geen cent bij gekregen. Een koopkrachtverlies van al gauw 12 tot 15 procent, ‎dat maar deels gecompenseerd wordt door de iets verhoogde AOW. Nu komen daar voor‎ miljoenen mensen (opnieuw) forse kortingen overheen, als het aan Knot ligt.‎Hij staat helaas niet alleen.



Vorige week gaf premier Rutte tegenover Henk Krol (50Plus) toe dat de pensioenpotten met zo'n 1400 miljard euro pakweg twee keer voller zitten dan in 2008. Maar volgens Rutte zijn de verplichtingen van de fondsen in dezelfde tijd‎ verdrievoudigd. Hij noemde de opstelling van 50PLUS - dat pensioenkortingen wil voorkomen via een hogere rekenrente - 'potverteren'.‎