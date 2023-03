Gert Jan van Noort (BBB) verkenner bij coalitievorming Gelderland

‘Prachtig klus’

Over de stikstofcrisis, huizen bouwen of windmolens, wel of niet de wolf bestrijden, of hoe de buslijnen naar kleine dorpen en kernen kunnen worden behouden, allemaal punten die de BBB in de campagne naar voren bracht, laat Van Noort zich nog niet uit. ,,Wat u vraagt gaat allemaal over de inhoud. Zover ben ik nog niet. Ik ga eerst met alle partijen praten. En ik begin eerst maar eens met het lezen van de programma's van de politieke partijen in Gelderland. Na alle gesprekken zal ik mijn conclusies presenteren over de mogelijkheden om in Gelderland tot een nieuw en goed provinciebestuur te komen. Dat hoeft allemaal wellicht niet zo eens zo heel te duren. Vervolgens bekeken worden of in Gelderland er een informateur of al een formateur komen. Ik ga in elk geval mijn best doen.”