Geschorste Gündogan blijft hoe dan ook in de Kamer: ‘Ik ervaar dit als een nachtmerrie’

Dat staat in een verklaring die ze zojuist via Twitter heeft verspreid. Ze stelt de gang van zaken ‘als een nachtmerrie’ te hebben ervaren. Zondag kreeg ze ‘ zonder nadere toelichting ’ te horen dat ze geschorst is wegens meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Gündogan daarover: ‘Mochten mensen zich vanwege mijn stijl van werken onveilig hebben gevoeld, dan betreur ik dat zeer.’ De partij zegt haar bewust niet te hebben ingelicht omdat ze ‘onderdeel van het onderzoek is’.

Overhaast

Ze stelt zondagavond gevraagd heeft om 24 uur respijt om ‘een en ander nauwkeurig uit te zoeken’ en ‘niet overhaast te handelen’. Ze stelt ervan overtuigd te zijn dat er buitenproportioneel door de partijtop van Volt is gehandeld ‘gezien de aard en omvang van de klachten’. Opvallend, want volgens de partij zou Gündogan niets weten over de meldingen. Ook Gündogan zei gisteren van niks te weten.

Gündogan benadrukt in haar verklaring dat ze door ‘een zware periode’ in haar leven gaat, omdat ze het doelwit is van bedreigingen. ‘Mede daarom heb ik vorige week bij meerdere mensen in de partij aangegeven dat ik mij onveilig voel, en dat ik me afvraag of dit het allemaal wel waard is: een leven in de politiek is mij namelijk veel, maar niet alles waard’, schrijft ze.