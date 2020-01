Gevaarlijk werk, dan eerst even blazen

De staatssecretaris spreekt van een ‘groot dilemma’. Desondanks geeft het veiligheidsaspect voor haar de doorslag om wettelijk in te grijpen. ,,Een test is vooral in het belang van werknemers zelf. Je wilt er niet aan denken dat iemand door een fout van een dronken collega niet thuis komt”, stelt zij.



Van Ark gaat daarnaast onderzoeken of het wettelijk mogelijk is om alcohol- en drugstesten op alle werkplekken toe te staan waar de veiligheid in het geding is. De controles zouden dan ook afgenomen kunnen worden in grote sectoren als de bouw of de metaal. Liever zou zij echter zien dat werknemers via de ondernemingsraad afspraken maken over specifieke situaties of gevallen waarin personeel aan een test onderworpen mag worden.