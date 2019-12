Gezocht: kop van jut (m/v), +80 uur, reputatieschade gegarandeerd

Another one bites the dust. Na Frans Weekers, die de eer aan zichzelf hield, en Eric Wiebes, die net op tijd tot minister promoveerde, leiden de aanhoudende problemen bij de Belastingdienst opnieuw tot het vertrek van de staatssecretaris van Financiën. Ook Menno Snel wist de chaos bij het onderdeel toeslagen en een compleet mislukte reorganisatie - die hij van zijn VVD-voorgangers erfde - niet op te lossen. Al is het vooral het gebrek aan politieke sensitiviteit in de kinderopvangtoeslagaffaire dat hem de kop kost.