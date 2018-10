Grapperhaus bestrijdt schadeclaim van piloot Julio Poch

Poch stond in Argentinië terecht voor het uitvoeren van dodenvluchten tijdens het juntabewind (1976-1983), maar werd vorig jaar vrijgesproken. Hij diende een claim in tegen de Nederlandse staat, omdat zijn arrestatie en uitlevering aan Argentinië met hulp van ons land tot stand kwamen.



Pochs advocaat Gert-Jan Knoops stelt dat Nederland ‘onrechtmatig’ heeft gehandeld in de zaak bij zowel de aanhouding als de uitlevering. Grapperhaus bestrijdt dat. ‘De voorzieningenrechter heeft in 2009 reeds over deze aspecten geoordeeld en heeft daarbij overwogen dat het gewraakte handelen van de Staat niet onrechtmatig was’, schrijft hij. ‘Ik zie geen aanleiding om dit nu anders te beoordelen.’



Daarnaast zou volgens Knoops het voorbereidend opsporingsonderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) tussen 2006 en 2008 ‘onzorgvuldig en onjuist’ zijn geweest, schrijft de bewindsman, die zich ook daarin niet kan vinden. Volgens Grapperhaus heeft het OM in 2006 onderzoek verricht nadat er informatie binnenkwam van Nederlandse getuigen over Pochs betrokkenheid bij de dodenvluchten. ‘Dat onderzoek leek de aanvankelijke verdenking te versterken. Op basis daarvan is een rechtshulprelatie met Argentinië aangegaan. Er zijn geen aanknopingspunten voor het verwijt dat dit opsporingsonderzoek onrechtmatig is geweest.’



Knoops stelt ook dat de Staat de voorzieningenrechter in 2009 verkeerd heeft ingelicht. Grapperhaus wijst erop dat de voorzieningenrechter al in 2014 geoordeeld heeft dat daar geen sprake van was. ‘De raadsman van de heer Poch is gemotiveerd bericht dat geen aansprakelijkheid wordt erkend.’