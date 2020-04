Grapperhaus: coronaspuger moet getest worden

Dat is het plan van minister Ferd Grapperhaus (Justitie) die daarvoor met een noodwet komt. ,,Het is een afschuwelijk asociale daad waar we niet hard genoeg tegen kunnen optreden.”

Nu nog kan van verdachte spugers geen wangslijm worden afgenomen, omdat de misdaad te gering is en de wet het hierdoor niet toestaat. Dat wordt aangepast, als het parlement ermee in gaat stemmen. Grapperhaus wil de wet binnen enkele weken in werking hebben, stelde hij vanmiddag.

Met de nieuwe wet in handen kunnen rechters volgens hem zwaardere straffen opleggen, ook als de spuger zelf helemaal niet wist dat hij besmet was. ,,Er is toch een verschil als iemand dat virus ook echt heeft en spuugt, of wanneer hij spuugt en het niet had,’’ zegt de minister. Het gaat volgens hem formeel om een ‘strafverzwarende omstandigheid’.

De afgelopen weken stonden er verschillende coronaspugers voor de rechter, omdat ze met hun gespuug of gehoest hulpverleners in gevaar hadden gebracht. Een aantal van hen is een straf opgelegd, in sommige gevallen zelfs acht weken cel. Het Openbaar Ministerie pleitte al eerder voor een verplichte test voor de spugers.