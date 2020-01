Grapperhaus over citrixhack: ‘Geen vraag of er keer iets zou gebeuren, maar wanneer’

,,Onze digitale veiligheid staat voortdurend onder druk’’, aldus Grapperhaus na vragen van D66-Kamerlid Kees Verhoeven. ,,Je moet er op voorbereid zijn als het gebeurt.’’ Hij verwees naar een eerdere waarschuwing van het de NCSC, het Nederlands Cyber Security Centre.



Door beveiligingslekken bij serversoftware van Citrix is besloten de servers bij verschillende ministeries en rijksdiensten offline te halen. Dat was op dringend advies van de NCSC. Kwaadwillenden konden via het lek binnendringen bij interne bedrijfsnetwerken en toegang krijgen tot bestanden die normaal gesproken beveiligd zijn.



Door de maatregel konden ambtenaren niet meer vanuit huis inloggen. Het leverde gisterochtend direct flinke files op richting Den Haag, die door de ANWB gekscherend ‘citrixfiles’ werden genoemd. Op de vraag of de nationale veiligheid in gevaar is, wilde Grapperhaus niet specifiek antwoorden tijdens het wekelijkse vragenuurtje. ,,De nationale veiligheid kan in dit soort situaties een keer in het geding komen, maar het is wel zo dat we daar samen met de diensten proactief zoveel mogelijk op handelen.’’



Ook de Tweede Kamerleden kunnen geen gebruik maken van de software, waardoor ze vanuit huis geen toegang hebben tot hun beveiligde e-mail. Zij moeten daarom vanuit het Kamergebouw werken. Bij hoge uitzondering mogen Kamerleden die dat niet kunnen de privémail gebruiken om Kamervragen in te dienen. Eerder legden ook gemeenten als Amsterdam, Rotterdam en Tilburg hun citrixservers plat. Amsterdam en Rotterdam hebben inmiddels weer toegang tot de systemen gegeven.