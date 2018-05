Grapperhaus: Te veel mijn emotie getoond over kalifaatkinderen

Grapperhaus sprak in de uitzending over kinderen van Nederlandse Syriëgangers die in kampen in Noord-Syrië vastzitten. Zijn uitspraken deden veel stof opwaaien, want ze impliceerden dat het kabinet onderzoekt of kinderen van Nederlandse Syriëgangers uit Syrische kampen gehaald kunnen worden. ,,De kinderen moeten daar weg. Ze moeten daar niet in een kamp zitten."

Specifieke casus

De minister benadrukt nu dat hij het had over een specifieke casus van een vrouw die met haar kind in een kamp zit, en waar de rechter in Rotterdam vorige maand een uitspraak over deed. Die stelde in april dat Nederland om uitlevering van jihadiste Ilham B. uit Gouda moet vragen. Zij zit met haar twee kinderen in een vluchtelingenkamp in Noord-Syrië. Het Openbaar Ministerie wil haar in Nederland berechten. Het ministerie van Justitie onderzoekt nu wat die uitspraak in de praktijk betekent.