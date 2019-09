Justitieminister Ferd Grapperhaus wil doorgaan met kroongetuigen. ,,We moeten hiermee doorgaan. We willen deze lieden blijven raken. Ook via deze moeilijke processen.” Ook gaat hij binnen het kabinet op zoek naar meer geld voor criminaliteitsbestrijding naar aanleiding van de advocaat Derk Wiersum.

Grapperhaus haalde ook hard uit naar het beleid van de afgelopen jaren. ,,Leest u het rapport van meneer Tops van vorig jaar over synthetische drugs. Daaruit blijkt dat we het in 2004, 2005 zeer goed onder controle hadden. Je kunt het nooit honderd procent uitbannen, maar het was klein. Daarna hebben we het als samenleving gewoon tien jaar lang, misschien wel door de financiële crisis, gewoon niet goed opgepakt.”

De minister hekelt daarbij dat consumenten xtc-pillen blijven gebruiken, zonder zich te beseffen dat daardoor een industrie van criminelen op poten wordt gehouden. Grapperhaus wil al helemaal niet weten van meer tolerantie qua drugs. ,,Ik hoorde dat gisteren ook weer voorbij komen: de gedeeltelijke legalisering van harddrugs...Dat is geen optie. Internationaal zullen we hoe dan ook alleen staan. Los nog van het feit dat ik er persoonlijk, op basis van rapporten, van overtuigd ben dat het ontwrichtend is voor de samenleving. Als we dat doen, neem dat van mij aan, dan hebben we binnen een paar jaar een gigantisch probleem.”

Grapperhaus had deze ochtend overleg met het Openbaar Ministerie. Samen met minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) praatte hij ook met de Raad voor de rechtspraak (rechters) en de deken van de Nederlandse orde van advocaten, Johan Rijlaarsdam.



Tekst loopt door onder de foto.

Volledig scherm Minister Ferd Grapperhaus van Justitie geeft in de Tweede Kamer een reactie op de liquidatie van advocaat Derk Wiersum. © ANP

Angst

De minister sprak van een ‘goed gesprek'. Hij stelt dat er geen harde verwijten zijn gevallen over het feit dat Wiersum niet werd beveiligd. ,,Al gaan we dat allemaal heel zorgvuldig laten bekijken. We moeten nader beschouwen welke beslissingen daarin genomen zijn.”

Volgens Grapperhaus komt de regie van beveiliging volledig bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) te liggen. ,,Ik ga over die afspraken verder niets zeggen, maar we centraliseren het nu. Zo kunnen advocaten, het OM of de presidenten van de rechtbanken meteen signalen afgeven als er dreigingen worden gevoeld.”

De minister zegt tegelijk dat er ‘angst is onder advocaten'. ,,Dat begrijp ik ook. Er zijn heel veel gemengde gevoelens onder advocaten, denk ik. Dat is kwalijk. Want dit soort processen zijn van groot belang. De schok zal vandaag of morgen echt nog wel gevoeld worden. Maar ik zeg wel: we moeten door. Allemaal moeten we door in deze rechtsstaat. Ik voorop, maar de anderen ook.”

Reclassering Nederland liet vanmorgen ook weten de komende tijd ‘extra aandacht’ te gaan besteden aan de veiligheid van haar medewerkers. ,,Er is een nieuwe grens overschreden. Deze verharding raakt ons in de kern van ons werk: toezicht houden en werken met verdachten en veroordeelden om herhaling te voorkomen. Daarbij letten we nu nog nadrukkelijker dan tevoren op de veiligheid van onze mensen.”

Kroongetuige

De 44-jarige Derk Wiersum werd gisterochtend doodgeschoten in Amsterdam toen hij zijn woning verliet. Zijn vrouw stond bij hem, maar raakte niet gewond. Hij laat twee jonge kinderen achter. Hij verdedigde de kroongetuige Nabil B. in het liquidatieproces Marengo tegen de criminele organisatie van de voortvluchtige Ridouan Taghi. Advocaten, rechtbanken en politici reageerden ontzet op de liquidatie, die velen een bedreiging van de rechtsstaat noemden.

De schutter is nog niet opgepakt. Met de moord op advocaat Wiersum, die een onberispelijke reputatie had, is een nieuw dieptepunt in de georganiseerde misdaad bereikt. De overleden advocaat was bezig particuliere persoonsbeveiliging te regelen. Hij had geen vertrouwen in bescherming door politie en justitie en sprak met collega’s over de noodzaak van beveiliging.

Naar aanleiding van de moord op de advocaat is een speciaal team samengesteld onder regie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) dat kijkt naar de beveiliging van advocaten. ,,Dit team heeft de bevoegdheden om de beveiliging en bewaking te activeren respectievelijk te intensiveren op een wijze die bescherming biedt tegen deze dreiging”, zei minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) gisteren. Hij noemde de moord op Wiersum een ‘aanslag op de rechtsstaat’.