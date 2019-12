Gratis spiraaltje mogelijk voor kwetsbare vrouwen na abortus

Video Roger schreeuwde door debat toeslagen­af­fai­re: Mijn hele leven is naar de klote

16:00 De problemen met de kinderopvangtoeslag kregen vandaag in de Tweede Kamer een nieuw gezicht: Roger. De man moest emotioneel de zaal verlaten tijdens een verhit debat over de kwestie. Hij vecht naar eigen zeggen al veertien jaar tegen het grote onrecht dat hem is aangedaan.