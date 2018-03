Grevelingenmeer krijgt eb en vloed

Door diverse openingen te creëren in de Brouwersdam moet er meer zout water in het Grevelingenmeer vloeien waardoor het zeeleven opbloeit. Mogelijk komt in de dam ook een getijdencentrale, die stroom opwekt door de werking van eb en vloed. Dat wordt nog onderzocht.



De tussen Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duivenland gelegen Grevelingen werd na de Watersnoodramp van 1953 afgesloten. De aanleg van de Brouwersdam in de jaren 70 vormde onderdeel van de Deltawerken. Daardoor zijn Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden sindsdien goed beschermd, maar dat ging ten koste van de natuur.



,,We zijn heel goed geweest in Nederland in het bouwen van dammen en dijken om ons te beschermen tegen hoog water, maar dat heeft er in een aantal gevallen toe geleid dat je achter die dammen en dijken stilstaand dood water kreeg met sterfte van planten en vissen'', aldus Van Nieuwenhuizen tegen Omroep Zeeland.



,,Dankzij de openingen kan het zoute water er weer instromen waardoor je die ouderwetse getijdenwerking - de eb en vloed - weer terugbrengt en het water ververst wordt.''