GroenLinks en CU: haatmisdrijf moet zwaarder gestraft

De partijen vatten dit plan samen op vanwege onder andere de aanval op een koosjer restaurant in Amsterdam eind vorig jaar. De dader lijkt weg te komen met een straf voor vernieling, terwijl hij Joden grote schrik aanjoeg. Ook de mishandeling van een homostel in Arnhem maakte veel los. De rechter achtte niet bewezen dat de daders uit homohaat handelden en verzwaarde de straf niet.



Haatmisdrijven raken het fundament van de rechtsstaat, vinden ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers en Tweede Kamerlid Kathalijne Buitenweg (GroenLinks). Volgens Buitenweg komt in dergelijke situaties een straf voor vandalisme alleen niet tegemoet aan het gevoel van onrecht. ,,Het is een aanval op iemands wezen, op iemands identiteit", zegt ze in de Volkskrant.



Als het kabinet geen gehoor geeft aan de oproep, maken GroenLinks en CU zelf een wetsvoorstel.