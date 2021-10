GroenLinks-Kamerlid vertrekt uit onvrede over links blok met PvdA: ‘Dit is kiezersbedrog’

Dat zint Snels niet. Zo mist GroenLinks de kans om de klimaat-agenda uit te voeren, ook ziet het Kamerlid niet in wat zijn partij te zoeken heeft bij de PvdA, een partij ‘in crisis’. ,,Het is me niet duidelijk waar de PvdA voor staat, en de opportunistische stijl van politiek bedrijven spreekt me niet aan. GroenLinks is de partij van de toekomst.”

In het verleden maakte Snels er geen geheim van dat hij tot de politieke vleugel van GroenLinks behoorde die vurig pleitte voor samenwerking met D66, een partij waar hij een verleden heeft. In 2011 al stelde hij voor dat die partij met GroenLinks zou moeten samenwerken om ‘het vastzittende oude politieke midden te vernieuwen’. Hij stelde toen al voor, bijvoorbeeld, om het ontslagrecht te versoepelen, iets waar de PvdA mordicus tegen was. Snels werkte daarna ook samen met D66-leider Alexander Pechtold, in de campagne voor de verkiezingen in 2012 - en hij was de auteur van diens boek ‘Henk, Ingrod & Alexander’ waarvoor Pechtold in gesprek ging met PVV-stemmers.