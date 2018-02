GroenLinks: Laat gemeenten zelf over zorg beslissen

,,Europa behandelt de zorg als markt en dat vind ik niet verstandig. Ik ben Europeaan in hart en nieren, maar de zorg is geen markt”, stelt Klaver. De regels verplichten gemeenten nu om zorg aan te besteden bij bedragen van boven de 750.000 euro. Dat bedrag wordt volgens de partij door veel gemeenten makkelijk gehaald. In de wet, die Klaver samen met Kamerlid Corinne Ellemeet indient, wil GroenLinks de zorg uitsluiten van de Europese regels. Daarmee kiest de partij de confrontatie met de Europese Commissie. Klaver wil dat Eurocommissarissen Frans Timmermans (betere regelgeving) en Margrete Vestager (mededinging) naar Nederland komen om met eigen ogen te zien wat er fout gaat. ,,We gaan het eerst vriendelijk vragen en zo nodig gaan we de strijd aan.” De verplichte aanbesteding ligt al langer onder vuur. In 2012 werd een wetsvoorstel van de SP aangenomen dat de thuiszorg uitsloot van aanbestedingsprocedures. In 2015 verdween die uitzondering toen gemeenten verantwoordelijk werden voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet.

Kantinetour

Het wetsvoorstel is het eerste resultaat van de kantinetour die voorman Klaver eind november vorig jaar aankondigde, waarbij hij in kleine locaties in gesprek gaat met postbodes, verpleegkundigen en leraren. ,,De problemen met de marktwerking in de zorg zijn dingen die ik telkens terug hoor.”



Zo sprak Klaver in Doetinchem met thuiszorgmedewerkers die vanwege de aanbesteding werden ontslagen om daarna voor 25 procent minder salaris weer aangenomen te worden. ,,Ik sprak met iemand die in Alkmaar in de jeugdzorg werkt en die altijd één keer in de twee weken alle jongeren die zij begeleidde opzocht. Na de aanbesteding moest zij ineens gaan kiezen. Ze is te veel tijd kwijt aan het invullen van allerlei formulieren.”