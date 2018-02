GroenLinks wil af van aanbesteding lokale zorg

Gemeenten moeten voortaan zelf uitmaken of ze hun gezondheidszorg willen aanbesteden, vindt GroenLinks. De partij heeft daartoe eigenhandig een wetswijziging geschreven en aan de Tweede Kamer voorgelegd.

Nu zijn gemeenten, die onder meer gaan over de jeugdzorg en de thuiszorg, nog verplicht zorgaanbieders de kans te geven offertes in te dienen om de zorgtaken uit te voeren. Door die concurrentiestrijd schrijven zorgaanbieders in voor zo'n lage prijs dat patiënten en personeel de dupe zijn, vindt GroenLinks.

Bovendien zijn de aanbestedingen verworden tot een tijd slurpend ,,bureaucratisch gedrocht''. En als gemeenten steeds een nieuwe zorgaanbieder in de arm nemen, kan een patiënt nooit een vertrouwensband met zijn hulpverlener opbouwen, waarschuwt de partij van Jesse Klaver.

GroenLinks mag steun verwachten van de rest van de linkse oppositie, die sowieso de marktwerking in de zorg wil terugdringen, en van de PVV. Ook regeringspartijen als CDA en D66 zijn niet gelukkig met de door de Europese Unie afgesproken verplichte aanbesteding, en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid kwam daartegen afgelopen jaar als wethouder in Rotterdam nog in het geweer.