GroenLinkser Bouchallikht in Tweede Kamer via voorkeursstemmen

Podcast Podcast: weer tegenslag voor Hugo, een boze Baudet en nietszeg­gen­de peilingen

15 maart De stembussen zijn open! En daarmee is ook de eindstrijd om de gunst van de kiezer begonnen. De toch al geplaagde minister Hugo de Jonge (Zorg) krijgt en passant slecht nieuws over het Astra-vaccin. Doet dat nog iets in de peilingen? En hoeveel waarde moeten we daar sowieso aan hechten? We bespreken het allemaal in onze podcast Politiek Dichtbij.