‘Grove taal Rutte is afleiding van gebrekkige crisisaanpak’

Rutte haalde vandaag hard uit naar supporters die lak hebben aan de coronaregels, die onder meer voorschrijven dat zij hun stem niet mogen verheffen in het stadion. ,,Gewoon je bek houden als je daar zit”, aldus de premier, die later op de dag tegenover RTL Nieuws toegaf spijt te hebben van zijn gescheld, maar niet achter de inhoud van zijn boodschap.



,,Taalgebruik leidt af van het telkens afschuiven van de verantwoordelijkheid”, constateert PvdA-leider Lodewijk Asscher. ,,Regel het testen en het bron- en contactonderzoek, neem regionaal effectieve maatregelen, breng je crisiscommunicatie op orde en je hoeft mensen niet uit te schelden.”



Jesse Klaver (GroenLinks) vindt dat de premier wel erg hoog van de toren blaast. ,,Met grote woorden anderen de maat nemen terwijl je zelf je zaken niet op orde hebt – testen, mondkapjes, Grapperhaus –, tast de geloofwaardigheid van het kabinetsbeleid aan.”

Tweede Kamer

Morgenavond praat de Tweede Kamer weer met het kabinet over de gang van zaken tijdens de coronacrisis. De capaciteitsproblemen bij het testen en de stilletjes aangepaste mondkapjesrichtlijn voor de ouderenzorg van het RIVM zitten de parlementariërs niet lekker. Ook de overtreding van de coronaregels door minister Grapperhaus op zijn eigen bruiloft blijft een gevoelig punt.

,,De SP wil een eerlijke overheid die mensen kunnen vertrouwen”, zegt partijleider Lilian Marijnissen. ,,Het is dan ook kwalijk en zorgelijk dat dit op het spel wordt gezet, nu blijkt dat het tekort aan beschermingsmiddelen wel degelijk een rol heeft gespeeld bij de formulering van de RIVM-richtlijnen. Door het kabinet is altijd beweerd dat dit niet zo was.”

Verder vindt Marijnissen het ‘levensgevaarlijk’ dat het niet lukt voldoende te testen. ,,Overal berichten over overvolle teststraten en lange wachttijden. GGD’s beperken op dit moment het contactonderzoek terwijl het zo belangrijk is. Waarom is dit nog steeds niet op orde?”

De Jonge

PVV-leider Geert Wilders legt de schuld van alle problemen vooral bij coronaminister Hugo de Jonge. Wilders: ,,Het is een totale wanprestatie van De Jonge dat na ruim een halfjaar de testcapaciteit nog steeds onvoldoende is, met alle gevolgen van dien voor onze gezondheid, vrijheid en economie. De Jonge is een kletsmajoor met gladde schoenen die zijn werk niet aankan.”

Volgens de PvdA moet het kabinet de crisisstructuur die in de eerste maanden werd gehanteerd weer in ere herstellen. Concreet wil Asscher dat er weer tweewekelijks een advies van een ‘Outbreak Management Team-plus’ uitkomt, bestaande uit virologen en deskundigen vanuit andere disciplines. Ook moet het kabinet weer op regelmatige basis verantwoording afleggen voor het gevoerde beleid, via vaste brieven of persconferenties.

,,Dit wordt geen gezellig debat”, voorspelt fractieleider Corrie van Brenk (50Plus) over morgenavond. ,,Het nieuws over de aangepaste richtlijn is stuitend. Daar moet de onderste steen nu echt boven. En ook de situatie bij de GGD’s is een chaos. Ik begin steeds meer te betwijfelen of minister De Jonge nog de juiste man is voor deze klus. Hij moet met een goed verhaal komen, anders weet ik niet of hij eind van de avond nog in die mooie ministersschoenen staat.”

