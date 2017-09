Halbe doet het gewoon

Halbe doet dat gewoon. Vandaag waren de fotografen erop bedacht, want gisteren deed hij het ook. Toen registreerde niemand de kortstondige energie-explosie van de man die al een half jaar zich suf vergadert met overwegend dezelfde koppen. Hij sprong niet over een hekje, maar over een lint. Met zijn sprong brak hij uit het vak waar de onderhandelaars lopen.



Hoe bijzonder het is, weten we niet echt. We weten niet of Zijlstra zaterdag op het voetbalveld wekelijks over het hek springt. We weten niet of hij in zijn studententijd regelmatig over een dranghek sprong, op de vlucht voor de Mobiele Eenheid. Wat vermoedelijk wel klopt is dat hij de kabinetsformatie helemaal zat is, net als de wachtende parlementaire pers.