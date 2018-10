Halsema wil wietproef in deel van Amsterdam

Halsema sprak van 'een laatste geste', aangezien ze vindt dat deelname aan het experiment zoals dat nu is omschreven, onhaalbaar is.



De burgemeester liet eerder al weten dat ze grote problemen heeft met de schaal waarop de proef met de legale wietteelt moet plaatsvinden. Alle coffeeshops in de deelnemende gemeenten moeten namelijk meedoen. Dit is in Amsterdam, met 166 coffeeshops, onmogelijk. Daarop kwam de gemeenteraad met het plan om de proef in een deel van de stad te doen.



Het plan houdt in dat alle coffeeshops in zes tot tien gemeenten wiet krijgen van door de overheid uitgekozen wiettelers. Op deze manier zijn de coffeeshops voor de bevoorrading niet langer op het illegale circuit aangewezen.