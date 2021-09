Hamer ziet minderheidskabinet als laatste optie: ‘Partijen zijn te veel bezig met beeldvorming’

Dat schrijft informateur Mariëtte Hamer zojuist in haar eindverslag aan de Tweede Kamer. Hamer noemt het ‘zeer onbevredigend, zeer zorgelijk (...) en op de inhoud onnodig’ dat de zes partijen samen niet verder kwamen. ,,Met alle uitdagingen die ons land te wachten staat, met alle grote problemen en transities, verdient ons land een stabiel kabinet met voldoende politiek draagvlak.” Hamer vindt het ‘zeer, zeer zorgelijk’ dat de zes partijen van het brede midden er nu niet in slagen om samen een coalitie te vormen.

Maar in plaats van de inhoud speelden vooral ‘andere overwegingen’ een rol. ,,Die laten zich samenvatten in de positionering van partijen ten opzichte van elkaar en de beeldvorming daarover, het ingeschatte risico dat de eigen visie en inhoud te veel ondergesneeuwd raken. Maar ook het benodigde draagvlak in de fractie en partij en de visies op de stabiliteit van sommige meerderheidsvarianten.” Dit ‘complex aan geheel’ maar de puzzel ‘steeds moeilijker’, zegt Hamer in een toelichting op haar verslag. Alle partijen lieten deze niet-inhoudelijke overwegingen domineren, stelt de informateur.

Punt nul

De kabinetsformatie staat nu praktisch weer op punt nul, al ligt er wel een ‘aanzet voor een opzet tot een mogelijk coalitieakkoord’. Bijna vier maanden na de start van haar informatieklus staat Hamer verder met lege handen. De grootste partijen blokkeren elkaars voorkeursvarianten, waardoor haar opvolger - Johan Remkes waarschijnlijk - als noodgreep naar een minderheidsoptie moet grijpen. ,,Ik moet helaas concluderen dat ik geen meerderheidscoalitie kan adviseren", zei Hamer vanmiddag.

Hamer vindt het ‘voor de hand liggend’ dat Remkes een minderheidscoalitie ‘uit een nader te bepalen combinatie’ van VVD, D66 en CDA gaat bekijken. Die kunnen dan samenwerken met de andere drie partijen uit ‘het brede midden’, vindt de vertrekkend informateur: ,,Dus de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie. Deze zes partijen uit het brede midden de afgelopen decennia altijd met elkaar hebben geregeerd, dan wel samengewerkt in akkoorden (Lenteakkoord, Pensioenakkoord, Klimaatakkoord).”

Het trio VVD, D66 en CDA is bereid tot onderhandelingen over een minderheidscoalitie, al wijken hun voorkeuren over de combinatie af. VVD en CDA zouden willen praten over een minderheidsregering met D66, maar D66-leider Kaag laat zich over de deelnemende partijen niet uit. In de wandelgangen van D66 wordt gesuggereerd dat een minderheidskabinet misschien kan, maar dan wel zónder het CDA.

Obstakels

Inhoudelijk waren er weinig hobbels tussen de zes partijen die gesprekken voerden, zo herhaalt Hamer steeds. Het ‘basisstuk’ dat VVD en D66 samen schreven, zou de politieke steun van een meerderheid moeten kunnen halen. Maar het ontbreekt aan de politieke wil, constateren ook hoofdrolspelers.

Hamer: ,,Het gesprek over de inhoud wordt al snel verlaten om het toch weer over ‘wie met wie’ te hebben (...) Hoewel er op basis van de inhoud voldoende aanknopingspunten zijn om tot een meerderheidscoalitie uit het brede midden te komen, werpen de zes partijen uit dit brede midden op andere gronden dan de inhoud blokkades dan wel voorwaarden op die onverenigbaar blijken.”

Volledig scherm Informateur Mariette Hamer arriveert op het Binnenhof. © ANP

De politieke blokkades waren zo hardnekkig dat wekenlang inhoudelijke gesprekken weer snel van tafel geveegd werden als het over een nieuwe coalitie moest gaan. ,,De blokkades die de partijen in juni tot een impasse brachten zijn na de inhoudelijke gesprekken echter toch weer de boventoon gaan vormen.”

De informateur ‘betreurt’ dit omdat alle facties in koor Tjeenk Willink napraatten, toen die aandrong op een inhoudelijke formatie: ,,Starten met de inhoud en de problemen die bij voorrang moeten worden aangevat, bepleitte hij. In deze benadering, met een proces in stappen, konden de fracties zich in meerderheid vinden.”

De afgelopen formatiefase heeft wel ‘een wissel getrokken’ op de onderlinge verhoudingen tussen de zes partijen, het moet snel weer tot ‘werkbare relaties’ komen. De bal legt Hamer daarvoor in eerste instantie bij de VVD. ,,In de parlementaire verhoudingen logisch is dat hierbij een extra taak op de schouders van de grootste partij ligt.”

Hoewel iedereen tempo en haast predikte verliep het formatieproces voortdurend in een slakkengang. Hamer dacht voor de zomer nog dat half augustus de inhoudelijke onderhandelingen beginnen konden, maar die kwamen dus nooit echt van de grond.

De media

Tijdens de gesprekken is er ook veel tijd besteed aan wat over elkaar in de media is gezegd, schrijft Hamer. ,,Dit is uiteraard niet nieuw en heeft ook in eerdere onderhandelingen een rol gespeeld. In zekere zin hoort het bij onderhandelingen en formaties. Maar gezien de discussie over een open bestuurscultuur en het belang van het betrekken van de burgers bij de politiek lijkt het mij toch interessant te kijken hoe een open informatievorm naar buiten zich kan verhouden tot het voor het proces vereiste vertrouwen binnenskamers.”

Volledig scherm Sigrid Kaag (D66) arriveert op het Binnenhof voor een gesprek met de informateur. © ANP

Volledig scherm Wopke Hoekstra (CDA) op het Binnenhof voorafgaand een gesprek met informateur Mariette Hamer. © ANP