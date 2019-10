Handhaving verbod rookruimtes pas vanaf april 2020

De Hoge Raad oordeelde eind vorige maand dat alle rookruimtes in de horeca verboden zijn. De uitzondering die tot nu toe gold, is ongeldig, luidde het vonnis. Blokhuis liet toen al weten dat toezichthouder NVWA niet direct zou gaan controleren. ,,Handhaving van het verbod is praktisch niet van de ene op de andere dag in te zetten”, zei hij toen. ,,Ik wil graag dat er een eind komt aan alle rookruimtes, hoe eerder hoe beter, maar ik wil dit ook goed regelen met horecaondernemers en gemeenten", laat Blokhuis vandaag weten in een persbericht.