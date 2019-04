‘Handtastelijke’ Joe Biden worstelt met nieuwe sociale normen

Contante gift niet langer aftrekbaar

17:37 Het fiscaal vriendelijk schenken aan goede doelen gaat op de schop. Contante giften via bijvoorbeeld de collectebus zijn als het aan het kabinet ligt binnenkort niet langer aftrekbaar. Het is voor de Belastingdienst namelijk moeilijk te controleren of die gift wel is gedaan, schrijft staatssecretaris Menno Snel (Financiën, D66) aan de Tweede Kamer.