Harde kritiek op premier in Toeslagendebat: ‘Is dit de nieuwe Rutte-doctrine?’

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff viel de premier bij. Net als het kabinet bood hij zijn excuses aan. Ook erkende de VVD’er dat zijn partij medeverantwoordelijk is voor de doorgeslagen jacht op potentiële sjoemelaars, dat overheidsdiensten te vaak uitgingen van kwade opzet, dat de menselijke maat geregeld ontbrak. ,,Ik denk dat er in mijn eigen partij te veel focus op fraudebestrijding was. Niet alles wat eruit ziet als fraude is het ook.”

Wilders haalde verder hard uit naar het systematisch opjagen van onschuldige mensen, ‘een heksenjacht’: ,,Mensen werden gecriminaliseerd. Alles of niets, was de benadering. Het lijkt Cuba, maar het was het Nederland van Rutte. Het is een gitzwarte bladzijde in onze geschiedenis.” Partijen verweten de PVV-leider juist te hebben bijgedragen aan het klimaat van harde fraudejacht, inclusief discriminatie. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt - die zich al vroeg vastbeet in de kwestie - vindt dat ‘de ouders en kinderen op de eerste plaats komen'. Hij eiste een ‘echt tijdspad, niet een fake tijdspad’: ,,Wanneer krijgen ze waar ze recht op hebben? Slechts twee procent is geholpen sinds vorig jaar. Kinderen moeten geholpen worden. Graag een concreet plan. De Belastingdienst verschuilde zich achter de brede rug van de rechtsstaat. Ze kwamen te boek te staan als fraudeur, zonder dat ze het wisten.” Het coalitie-Kamerlid hekelde ook de nieuwe, volgens hem onvolledige antwoorden op Kamervragen: ,,Is dit de nieuwe Rutte-doctrine? Door onvolledige informatievoorziening gaat het ook mis. Het stelsel van macht-tegenmacht functioneert niet. Dat gaat fundamenteel mis in ons land.”