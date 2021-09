Heeft Omtzigt een punt met kritiek op ontslag Keijzer? ‘Wat zij deed was stuk erger’

Omtzigt: Ontslag Mona Keijzer door Rutte in strijd met reglement

9:47 Dat demissionair premier Mark Rutte CDA-staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) zaterdag op staande voet heeft ontslagen, druist in tegen het reglement van orde van de ministerraad. Zoiets past eigenlijk alleen in een presidentieel stelsel. Dat zegt oud-CDA’er Pieter Omtzigt, die nu een eenmansfractie vormt in de Tweede Kamer.