Heibel bij JA21? Nee, klinkt het in koor: ‘Dit is geen coup ofzo’

Onrust bij JA21? Een brief van leden over verandering van de interne partijregels is door een deel van de partijtop ondertekend, maar niet door partijleiders Joost Eerdmans en Annabel Nanninga.

Wordt JA21 de zoveelste politieke partij die aan een interne stammenstrijd ten onder gaat? Nee, bezweren betrokkenen in koor. Toch is er wel iets aan de hand. Deze week klommen leden in de pen en schreven een pittige brief aan het partijbestuur. Hun grieven in het kort: de interne partijregels zijn nu zo opgesteld dat er te weinig inspraak van leden is in de koers. ‘Dat maakt de partij instabiel en leidt tot nog meer verkrampte controle in plaats van het geven van vertrouwen’, staat er.

Het bestuur is bijvoorbeeld niet gekozen door leden en vervangt zichzelf en er zijn geen grondbeginselen vastgelegd. Het moet, ‘democratischer’ en het moet ‘professioneler’. Dat de vrouw van JA21-leider Joost Eerdmans nu nog penningmeester is, steekt een enkeling ook.

Maar saillant is vooral: een flink deel van de partijtop ondertekende de brief óók. Kamerleden Derk Jan Eppink, Nicki Pouw-Verweij en Eerste Kamerleden Toine Beukering en Bob van Pareren zetten hun handtekening. Maar Eerdmans en senaatsfractieleider Annabel Nanninga deden dat niet.

Geen rigide fractiediscipline

Het is niet voor het eerst dat de Kamerfractie van JA21 verdeeld lijkt: bij een motie van wantrouwen tegen minister Hugo de Jonge stemde Eerdmans tegen, Eppink en Pouw-Verweij waren voor. Iets wat Eerdmans verdedigde: ,,Bij ons mag je van mening verschillen, we kennen geen rigide fractiediscipline.’’

Nanninga bezweert dat er ook nu van heibel geen sprake is. ,,Ik snap de ophef in de media niet, storm in een glas water’’, laat ze weten. ,,Leden praten op een algemene ledenvergadering over wat er beter kan en dienen daartoe moties in. Dat is letterlijk waar een ledenvergadering voor is.’’

Maar waarom zij en Eerdmans de brief niet ondertekenden? ,,Ik vond hem net te scherp’’, aldus Eerdmans. ,,Maar een scheuring in de partij? Dat valt wel mee. We waren start-up en we moeten nu veranderen, dat onderschrijf ik. Leden vinden het te lang duren, maar in de brief staan opbouwende voorstellen.’’

Volledig scherm JA21-Kamerlid Derk Jan Eppink schreef mee aan de brief en tekende hem. © Jeroen Meuwsen Nanninga zegt dat ze ‘de voorstellen wel interessant’ vindt. ,,Maar het bestuur zit sowieso al op deze koers.’’ En, zegt ze: ,,Zo’n brief is niet een ideaal middel van communicatie. En ik ben het op punten ook niet eens met de inhoud, maar dat bespreek ik met onze leden, niet in de media.’’

‘Lekker biefstukje in Van der Valk’

De brief is mede geschreven door Kamerleden Eppink en Pouw-Verweij. En volgens die laatste is het zeker niet bedoeld om kampen of gedoe te veroorzaken. ,,Helemaal niet, integendeel. Dit is allemaal bedoeld om de partij verder te helpen. Geen coup of zoiets, met kampen. En dat Joost niet tekent, ach, ik heb hem ook horen zeggen dat hij zich in de inhoud kan vinden.’’

Dat Eerdmans tegen De Telegraaf laconiek zei dat hij best wel over de partijkoers wil spreken met een partijraad van leden boven een ‘lekker biefstukje in Van der Valk’, zorgt wel voor gelach in de partij.

,,Maar zo praat Joost’’, zegt Jan Cees Vogelaar, kandidaat-Eerste Kamerlid. ,,Joost is trouwens flexitariër volgens mij. Maar joh, het mag allemaal, de sfeer is goed.’’

JA21-lid Johan Almekinders vindt de brief er niet ‘één op hoge poten’. ,,Maar de statuten zijn een beetje FvD-achtig. De macht ligt bij de top. En dat kan en moet anders. Dit is gewoon gezonde interne discussie.”

Wordt de onvrede gevoed door het tegenvallende resultaat bij de Statenverkiezingen? Eerdmans: ,,Nou, bij de groenteboer krijg ik complimenten, maar intern hadden enkelen op meer winst gehoopt. We gaan de campagne evalueren, maar ik denk niet dat hier de angel zit.’’

