Heibel bij PVV Zeeland over ‘graai uit partijkas’ en ‘doodsbedreigingen’

In de PVV-fractie van Zeeland is een fikse ruzie gaande rond de fractievoorzitter van de Provinciale Staten. De rest van de PVV aldaar heeft het vertrouwen opgezegd in fractieleider Peter van Dijk, onder meer omdat hij in de partijkas zou hebben ‘gegraaid’.

De fracties van de Provinciale Staten, de PVV in Terneuzen en de PVV-fractie in Tholen hebben een heus manifest online gezet waarin ze Van Dijk beschuldigen. Zo zou hij ‘tegen de regels in’ duizenden euro’s hebben geleend uit het fractiebudget, ‘praktisch niets hebben gedaan’ de afgelopen jaren, reiskosten dubbel hebben gedeclareerd en doodsbedreigingen hebben geuit naar de fractieleider van de PVV in Tholen. Die zou hiervan ook aangifte hebben gedaan.

De PVV’ers die in op stand komen roepen Van Dijk dus op om te vertrekken uit de PVV Statenfractie in Zeeland, maar de partij daarnaast ook om hem van de kandidatenlijst te halen.

Leugens

Peter van Dijk zegt dat het manifest vol leugens staat. ,,Dit is je reinste laster en smaad,” zegt hij tegen de krant. ,,Ik ga vanmiddag nog aangifte daarvan doen want dat stuk staat vol met leugens. Ik accepteer absoluut niet wat er staat. Alles is gelogen en verdraaid. Het is alleen maar bedoeld om iemand zwart te maken. Ze krijgen een strafrechtelijke aanklacht aan hun broek.”

Volgens Van Dijk draait alles om de zetels die de PVV wist te behalen bij de laatste Statenverkiezingen. Of liever: die het heeft verloren. De partij ging terug van vier naar twee. ,,Ik krijg er daar één van, maar de nummers twee en drie op de lijst zijn nogal dik met elkaar. Die proberen mij er nu uit te werken om er samen in te komen.”

Opstappen

Van Dijk wil echter niet weten van opstappen. ,,Dat gaat absoluut niet gebeuren. Ik ben met heel wat stemmen gekozen. En ik heb de steun van Kamerleden. Geert Wilders heb ik nog niet kunnen spreken, maar ik reken ook op zijn steun. Ik ga niet weg!”

Van Dijk ‘laat het even’ aan zijn advocaat om te reageren op de beschuldigingen. Hij wil wel gezegd hebben dat hij niemand met de dood heeft bedreigd. ,,Ik zou op 28 februari ‘ik schiet je dood’, hebben gezegd in een fractievergadering. Maar één van degene die mij daarvan beschuldigd, was toen op vakantie. Anderen die er wel waren, bevestigen dat ik dat niet heb gezegd.”

Onderzoek

De provincie Zeeland gaat hoe dan ook onderzoeken of Van Dijk misbruik heeft gemaakt van fractiegelden, zo laat de commissaris van de koning Han Polman weten aan PZC. Commissaris Polman neemt de signalen over de besteding van het fractiebudget zeer serieus. ,,Elke fractie moet hierover jaarlijks verantwoording afleggen. Daar vindt ook accountantscontrole over plaats. Naar aanleiding van deze opmerkingen zullen we heel precies gaan kijken welke stappen daarin zijn gezet.”

