Henk Krol wil nog een rondje mee in de Tweede Kamer

Overigens loopt Henk Krol al tegen de 71 jaar tegen de tijd dat er geplande verkiezingen zijn. Heeft hij wel zin om er dan nóg vier jaar tegenaan te gaan, mocht het volgende kabinet de rit uitzitten? ,,Mijn gezondheid moet me niet in de steek laten, maar die is tot nu toe meer dan redelijk. Dus wil ik ervoor gaan. Een echte volksvertegenwoordiger, dat ben ik. En die geraniums? Daar zit ik al achter!’’



Krol wijst lachend naar wat potten met bloeiende geraniums die op het bureau in zijn werkkamer staan. Partijvoorzitter Dales voegt hieraan toe dat het ‘waanzin’ is dat we in deze maatschappij denken in termen als ‘leeftijd’ en ‘leeftijdsgrens’. ,,Waar het om gaat is: Heb je de juiste kennis, kunde en ervaring? Ben je fysiek en geestelijk in staat om de klus te klaren? En wil je het ook nog?’’



De top van 50Plus maakt vandaag, in aanloop naar de algemene ledenvergadering op 14 december, ook bekend dat wat het bestuur betreft voormalig Kamerlid Simon Geleijnse voorzitter wordt van de commissie die het verkiezingsprogramma gaat samenstellen. En captain of industry en gewaardeerd partijlid Theo Heere moet de selectiecommissie gaan leiden voor Tweede Kamerleden.



Heere krijgt de opdracht mee om voor de nieuwe kandidatenlijst ook één of meerdere ‘potentials’ te selecteren, die ooit het stokje van Henk Krol kunnen overnemen. Kroonprinsen of -prinsessen dus.