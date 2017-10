Hennis wordt geen minister in Rutte III en gaat terug naar Kamer

Hennis vertrok nadat ze in de problemen was gekomen door een kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV). Die oordeelde dat Defensie ernstig tekort is geschoten in de zorg voor de veiligheid van Nederlandse militairen.



Aanvankelijk sprak Hennis nog over 'optreden' in plaats van aftreden, maar de minister erkende in een debat over het onderzoeksrapport dat zij niet goed had gereageerd op de bevindingen. Ze noemde haar opmerkingen ‘knullig’. Hennis: ,,Achteraf, een paar uur later, weet je allemaal wat je had willen zeggen. En op dat moment lukte het mij niet. Ook ik ben maar een mens.”