Herdenking oud-premier Kok vanmiddag live op tv

De herdenkingsdienst, die alleen voor genodigden toegankelijk is, valt te bekijken van 14:55 tot 16:30 op NPO 1. De uitvaart van Kok is eveneens vandaag, maar vindt eerder plaats in besloten kring.



Onder meer Kok's zoon Marcel, premier Rutte en PvdA-leider Lodewijk Asscher zullen spreken in het Concertgebouw, blijkt uit het programma. Volgens de NOS zijn er verder toespraken van FNV-voorzitter Han Busker, minister van Staat Herman Tjeenk Willink, oud-minister uit Paars I Margreet de Boer en Dick Benschop, oud vertrouweling van Kok en tegenwoordig baas van luchthaven Schiphol.



Het Nationaal Kamerorkest levert een bijdrage en speelt onder meer werk van Ravel en van Bach uit de Matthäus-Passion. Verder wordt het lied Zonder Jou van Annie MG Schmidt gezongen door Brigitte Heitzer. Het Nationaal Ballet voert het werk Trois Gnossiennes (deel 2 en 3) van Hans van Maanen uit op werk van Eric Satie. Dansers zijn Igone de Jongh en Jozef Varga.



De vlaggen op overheidsgebouwen zullen vandaag halfstok hangen. Premier Rutte heeft namens het kabinet een vlaginstructie gegeven. Er is een online condoleanceregister geopend waar mensen een bericht kunnen achterlaten. ,,Met diep respect zal ik mij Wim Kok blijven herinneren,” schrijft iemand daar. ,,Een groots premier, een persoonlijkheid waarvan we er juist in de wereld van vandaag zoveel meer nodig hebben. Dank Wim Kok!