Herindelingsstem telt in Den Haag

VVD-premier Mark Rutte flyerde dit weekend in Noordwijk en Haarlemmermeer. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers bezocht de ambulancepost in Vijfheerenlanden. En Rob Jetten (D66), Jesse Klaver (GroenLinks) én Lodewijk Asscher (PvdA) lieten hun gezicht zien in Groningen, dat door samenvoeging met Haren en Ten Boer op 1 januari 30.000 extra inwoners krijgt.

Komende woensdag is het in 10 procent van de gemeenten tijd voor verkiezingen. Het gaat om 37 gemeenten, die per 1 januari worden heringedeeld tot twaalf gemeenten. De grootste is Groningen, gevolgd door Haarlemmermeer (met Haarlemmerliede en Spaarnwoude) en Hoeksche Waard (met Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen).

Belangrijk

,,Deze verkiezingen zijn heel belangrijk voor ons’’, zegt Lotte Jeursen van het landelijk partijbureau van GroenLinks. ,,We hopen flink te winnen ten opzichte van de vorige keer. In Groningen maken we dikke kans om de grootste te worden, dat zijn we al in Amsterdam en in Utrecht. Daarmee zetten we onze landelijke opmars door.’’



Ook andere landelijke partijen volgen de herindelingsverkiezingen op de voet. ,,Wie succes heeft, zal dat uitbuiten'', zegt de Groningse hoogleraar Gerrit Voerman, hoofd van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Hij wijst op de PvdA in Leeuwarden, waar lokale lijsttrekker Lutz Jacobi vorig jaar goed scoorde en de partij aan de zege hielp. Meteen kraaide de partij in Den Haag victorie. ,,Lodewijk Asscher presenteerde het als een teken van landelijk herstel. Daar kun je een jaar later je vraagtekens bij plaatsen.’’



Ook nu hopen partijen op een oppepper, met landelijke uitstraling. ,,Maar deze verkiezingen zijn niet representatief voor het landelijke beeld", zegt Voerman. ,,Ten eerste doen er veel lokale partijen mee. Ook zal de opkomst bij deze herindelingsverkiezingen zo'n 10 procent lager zijn dan bij reguliere gemeenteraadsverkiezingen. Een deel van de bevolking is namelijk teleurgesteld over het feit dat ze samengaan met een andere gemeente. Dat geldt bijvoorbeeld voor de gemeente Haren, waarvan de inwoners massaal protesteerden tegen de fusie met Groningen.’’

Volledig scherm In Groningen kwam Lodewijk Asscher. © ANP

Boosheid en frustratie

Die boosheid en frustratie kan tot gevolg hebben dat lokale partijen nóg groter worden. In 1995 moest Rosmalen samengaan met Den Bosch, tot woede van de Rosmalenaren. Het plezier was dan ook groot toen de lokale partij Rosmalens Belang met tien zetels in één klap de grootste partij werd in de nieuwe gemeenteraad en heel Den Bosch ging besturen.

Bij het landelijk bureau van de VVD is de boodschap dat de verkiezingen woensdag géén graadmeter zijn voor de landelijke politiek. ,,Het gaat om de mensen die daar wonen, in die plaatsen'', laat VVD-woordvoerder Raymond Mens weten. ,,Een slecht resultaat voor de VVD wil niet zeggen dat de VVD het in heel Nederland slecht doet.’’