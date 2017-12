Herrie in de polder: geen sociaal akkoord

Het kabinet wil het verschil tussen vaste en flexibele banen kleiner maken, maar daar kunnen de bonden en de werkgevers elkaar totaal niet in vinden. ,,Dat is een groot pijnpunt”, erkent Koolmees. ,,Hier wordt al heel lang over gesproken in de polder.” Komend jaar wil het kabinet met nieuwe wetgeving komen, maar het is de vraag of de bonden zich daar achter kunnen scharen.