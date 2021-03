Het eigen risico moet worden aangepakt

video Fit­nessbran­che luidt noodklok: meeste sportclubs zijn technisch failliet

11 maart De fitnessbranche luidt de noodklok over de situatie van de sportscholen in Nederland. De meeste fitnessclubs zijn ‘technisch failliet’ na bijna zeven maanden grotendeels gesloten te zijn, staat in een brandbrief aan het kabinet.