Het einde van Rutte III: een onvermijdelijke val in slow motion

Val kabinet geeft Twentse terriër Pieter Omtzigt geen voldoening: ‘De staat functio­neert niet meer’

16 januari ENSCHEDE - Pieter Omtzigt is een hoofdrolspeler in het blootleggen van de toeslagenaffaire. Maar voldoening geeft het opstappen van kabinet Rutte III het Enschedese CDA-Kamerlid niet. „Ik wil dat er ook echt een keer iets verandert in de manier van politiek bedrijven.”