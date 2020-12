Het FvD-diner van minuut tot minuut: boven de kreeft begint Thierry te schreeuwen

Joost Eerdmans start zijn auto en denkt: Dit kan niet waar zijn. Buitenstaanders, zo peinst hij, zullen mij niet geloven als ik over deze avond zal vertellen.



Rond 23.00 uur ’s avonds is een einde gekomen aan wat een teambuildingsuitje had moeten zijn. De ‘top 10’ van Forums kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen is deze vrijdagavond 20 november bijeengekomen voor ‘kennismaking’. En om de campagne voor de verkiezingen in maart te bespreken.