Het gedrag van Baudet: provocerend schouderklopje na ‘ziek met koorts’ en bezoek illegale sportschool

Het opstappen van de drie Kamerleden uit de Forum-fractie is het gevolg van ‘ een verschil van inzicht’ over de manier waarop politiek wordt bedreven , maakte Kamerlid Wybren van Haga woensdagmorgen bekend. Hij bood gisteravond in de Tweede Kamer nog zijn excuses aan voor het gedrag van zijn partijleider Thierry Baudet. Die doet in een recente podcast opmerkelijke uitspraken.

De Forum voor Democratie-leider had eerder in het coronadebat D66-Kamerlid Jan Paternotte op de schouder geklopt terwijl de Forum-leider recent ziek was met koorts, maar zich niet had laten testen op corona. Van Haga zei door voorzitter Vera Bergkamp te zijn gevraagd iets te zeggen. ,,We hebben de afspraak dat we ons aan de coronaregels houden”, aldus Van Haga.

Volgens de FVD’er gebeurde het schouderklopje in een ‘vriendschappelijk moment’, maar was het ‘onjuist’. ,,Ik kan me voorstellen dat de heer Paternotte het ongepast vindt. De bedoelingen waren niet slecht, maar ik wil excuses ervoor aanbieden.” Van Haga voegde er wel aan toe dat hij en zijn partijgenoten geen mondkapje willen dragen.

,,Dat de geïnfecteerde mij aantikt is één ding”, zei Paternotte over Baudet, die eerder op de dag had verteld dat hij recent ziek was geweest, met koorts. Hij had zich niet laten testen op corona, terwijl enkele partijgenoten van hem wel positief hadden getest op corona. ,,Wat ik echt onacceptabel vind, is dat Baudet tegen medewerkers van het Kamergebouw aan gaat staan of zonder mondkapje bij ze in de lift springt.”

Kamermedewerkers hebben zich beklaagd over het gedrag van de FVD’ers, liet een woordvoerster van de Kamer weten. Over de inhoud van de klachten wilde ze geen details kwijt. Baudet heeft het Kamerbestuur gevraagd hem niet aan de mondkapjesplicht te houden. Kamervoorzitter Vera Bergkamp wil dit onderwerp eerst met het bestuur van de Kamer bespreken, aldus de woordvoerster.

Dat er meningsverschillen binnen de fractie waren, werd afgelopen tijd duidelijk. Zo nam Van Haga afstand van een poster van FVD waarin een vergelijking werd getrokken tussen de Tweede Wereldoorlog en de coronamaatregelen. Politiek Den Haag en het Centrum Informatie en Documentatie Israël (Cidi) reagerden verontwaardigd op de poster. Laatstgenoemde organisatie, die opkomt voor belangen van Israël en Joden, beraadt zich op vervolgstappen.

Eerder werd al duidelijk dat FvD-leider Thierry Baudet een illegale sportschool bezoekt. Dat vertelde hij in de podcast Over Routines van Arie Boomsma, die zondag online verscheen. Het gesprek tussen de twee mannen werd al voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart opgenomen, terwijl Baudet campagne voerde.

De Forum-leider zei dat hij naar de illegale sportschool gaat om er goed uit te blijven zien. ,,Ik ben nu een tijdje niet geweest, maar ik ga morgen weer”, vertelde de FvD-leider. Sportscholen zijn al maandenlang gesloten vanwege de coronalockdown. Boomsma zelf heeft kritiek geuit op dit besluit, hij bezit ook sportscholen.

In de podcast noemt Baudet verder debatten in de Tweede Kamer “een treurig gebeuren. ,,Je ziet mensen een show opvoeren terwijl ze weten dat dat toch geen effect gaat hebben”.