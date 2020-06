Het gelijk van minister De Jonge: minder ‘ieder voor zich’ in zorg werkt

Minister De Jonge heeft zich op deze site al meermaals hard gemaakt voor zorg die minder marktgedreven is en meer is gericht op (regionale) samenwerking. Veel zorginstellingen hebben stappen gemaakt tijdens de coronacrisis en de bewindsman wil met plannen komen om de winst te behouden na de crisis.



Het Centraal Planbureau, IQ healthcare (een onderzoeksafdeling van het Radboudumc) en de Nederlandse Zorgautoriteit zagen in hun onderzoek dat de twee ziekenhuizen ieder hun eigen strategie hadden die paste bij hun situatie.



In Bernhoven zijn bijvoorbeeld alle medisch specialisten in loondienst gegaan en in het Beatrixziekenhuis is een ander verdeelmodel voor financiering van medisch specialisten ingevoerd. In Bernhoven is verder het ziekenhuis ingericht naar vier typen zorgverlening: acute zorg, diagnose en indicatiestelling, interventie-zorgstraten en chronische zorg.